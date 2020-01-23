СМИ: бывший глава исполкома Челнов может возглавить Минстрой Татарстана

В Набережных Челнах обсуждают возможное назначение бывшего сити-менеджера Рината Абдуллина на пост министра строительства РТ. Он перешел в республиканский Минстрой незадолго до повышения Ирека Файзуллина.

«Абдуллин, отметим, покинув Челны, стал седьмым заместителем Файзуллина. То есть он не сместил ни одного из действующих шести замов, а пришел на новую должность, на которой работает с 10 января», — пишет Chelny-biz.

Напомним, что в середине января Ринат Абдуллин покинул пост руководителя исполкома Челнов. После этого он был назначен в Минстрой РТ на должность замминистра. Сегодня стало известно, что министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин станет замминистра федерального уровня.