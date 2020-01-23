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Два китайских города изолировали из-за коронавируса

13:57, 23.01.2020
Два китайских города изолировали из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Так, в этих городах перестанет работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении. Власти отметили, что жители не должны покидать города без особой необходимости.

Также в городах были отменены все массово-развлекательные мероприятия, пишет RT.

Ранее Государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение любых спортивных мероприятий на территории страны из-за вируса. Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек.

Происшествия
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