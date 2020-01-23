Два китайских города изолировали из-за коронавируса

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.



Так, в этих городах перестанет работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении. Власти отметили, что жители не должны покидать города без особой необходимости.

Также в городах были отменены все массово-развлекательные мероприятия, пишет RT.

Ранее Государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение любых спортивных мероприятий на территории страны из-за вируса. Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек.