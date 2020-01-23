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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

11:09, 23.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
Фото: realnoevremya.ru

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса (2019-nCoV), возросло до 617.

Больше всего заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй — 444 случая. В этом же регионе находились все 17 человек, которые умерли из-за 2019-nCoV.

В тройку наиболее пострадавших от инфекции регионов входят также провинция Гуандун (32 случая) и Чжэцзян (27 случаев), пишет ТАСС.

Напомним, что вчера в России заподозрили сразу два случая заражения, но они не подтвердились.

Между тем в двух аэропортах Татарстана — «Казань» и «Бегишево» — усилены меры безопасности по недопущению распространения коронавируса.

Происшествия
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