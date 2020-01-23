В Китае отменены все спортмероприятия до апреля из-за коронавируса

Государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение любых спортивных мероприятий на территории страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию автомобильного и мотоциклетного спорта КНР. Такое решение было принято из-за распространения в стране нового коронавируса.

«В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12—14 февраля», — говорится в опубликованном сообщении на сайте федерации.

При этом пресс-служба управления по вопросам спорта Китая никак не комментирует данное решение и пока не подтвердила информацию.

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса (2019-nCoV), возросло до 617.