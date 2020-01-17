Минниханов отказался от голосования за интерьер казанского аэропорта, чтобы не влиять на мнение татарстанцев

Президент РТ Рустам Минниханов оценил все пять концепций казанского аэропорта, предложенных на голосование. Однако сам он отказался принимать участие в выборе тематики воздушной гавани.

По словам пресс-секретаря Рустама Минниханова, публичное заявление предпочтений президента может вызвать ориентацию на какой-то проект. Президент РТ предпочел довериться мнению общественности.

«Сегодня утром мы посмотрели как раз все проекты, предложенные аэропорту, если я не ошибаюсь, там пять вариантов. Рустам Нургалиевич в этом вопросе ориентируется на мнение общественности. Он свое мнение не высказывает, понимая, что если публично заявит о своих предпочтения, это может вызвать ориентацию на какой-то конкретный проект. В принципе, все проекты ему показались весьма интересными», — сказала Галимова.

Напомним, что на портале госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта «Казань» в связи с присвоением ему имени Тукая.

