В этом году в Татарстане выписали штрафов за нарушения антитабачного закона на 3,7 млн рублей
В этом году по итогам девяти месяцев специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовали нарушителей антитабачного закона на 3,7 млн рублей.
Так, к административной ответственности привлекли 321 человека, в том числе 92 юрлица, 218 должностных лиц и 11 граждан.
За девять месяцев этого года инспекторы проверили 867 объектов, которые занимаются розничной продажей табачной продукции и выявили 355 нарушений.
За несоблюдение ограничений в торговле наложено 150 штрафов. За отсутствие маркировки на продукции девять нарушителей оштрафовали на 660 тысяч рублей.
Кроме того, за несоблюдение требований к знаку о запрете курения и к оснащению специальных мест для курения привлечены 130 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
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