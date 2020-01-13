Полиция задержала сообщившего о бомбе в аэропорту Уфы

Полицейские задержали злоумышленника, который сообщил о заложенной бомбе в Международном аэропорту «Уфа».

Инцидент произошел 11 января, сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминалов. Звонок был ложным», — сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета республики по транспорту Тимур Мухаметьянов.

Ранее самолет, летевший из Казани в Симферополь, сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту. В результате ничего найдено не было.