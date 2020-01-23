СМИ: выполнить задачи Путина могут за счет отмены налоговых льгот
Выполнение задач президента потребует 4,5 трлн рублей до 2024 года. Одним из вариантов пополнения бюджета называют отмену части налоговых льгот.
Новый премьер-министр Михаил Мишустин получил подготовить поправки в бюджет. Как сообщают «Известия», деньги на выполнение поручений могут появиться благодаря отмене части налоговых льгот. По расчетам Минфина, сумма налоговых льгот на 2020 год составляет 4,1 трлн рублей, и в дальнейшем будет увеличиваться.
Ранее Рустам Минниханов дал задание провести анализ резервов и подготовить предложения, как исполнить поручения Владимира Путина, которые он озвучил во время послания Федсобранию.
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