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СМИ: выполнить задачи Путина могут за счет отмены налоговых льгот

09:50, 23.01.2020
СМИ: выполнить задачи Путина могут за счет отмены налоговых льгот
Фото: Пиксабей

Выполнение задач президента потребует 4,5 трлн рублей до 2024 года. Одним из вариантов пополнения бюджета называют отмену части налоговых льгот.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин получил подготовить поправки в бюджет. Как сообщают «Известия», деньги на выполнение поручений могут появиться благодаря отмене части налоговых льгот. По расчетам Минфина, сумма налоговых льгот на 2020 год составляет 4,1 трлн рублей, и в дальнейшем будет увеличиваться.

Ранее Рустам Минниханов дал задание провести анализ резервов и подготовить предложения, как исполнить поручения Владимира Путина, которые он озвучил во время послания Федсобранию.

Общество Татарстан
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