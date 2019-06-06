Уруссинскую ГРЭС намерены привлечь к субсидиарной ответственности, размер взыскиваемой суммы — 673,8 млн рублей

Фото: Уруссинская ГРЭС

Конкурсный кредитор АО «Газпром межрегионгаз Казань» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Газпром межрегионгаз Казань» просит о том, чтобы взыскать с Эдуарда Шакирова (лицо, контролирующее должника) в пользу названного АО 673 млн 39 тысяч 469 рублей 2 копейки долга и 800 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины.

Напомним, в ночь на 1 мая 2017 года закончило свое существование старейшее предприятие Татарстана — Уруссинская ГРЭС.

