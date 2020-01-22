Полузащитник польского клуба «Лех» Дарко Йевтич перешел в казанский «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с 26-летним атакающим полузащитником польского клуба «Лех» Дарко Йевтичем.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре с половиной года, сообщает пресс-служба клуба.

Йевтич родился 8 февраля 1993 года в швейцарском Базеле. Выступал за юношеские и главную команды клуба «Базель», «Ваккер» (Австрия) и «Лех» (Польша). В текущем сезоне в чемпионате Польши сыграл 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Чемпион Польши 2014/15, обладатель Суперкубка Польши 2015/16. Выступал за юношеские и молодежную сборные Швейцарии.

