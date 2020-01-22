Названа новая дата аукциона по продаже земель КВЗ

Повторный аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса Казанского вертолетного завода пройдет 20 февраля этого года. Информация об этом содержится в конкурсной документации, размещенной на сайте «РТ-Капитал».

Территория КВЗ общей площадью 19,9 гектара снова выставлена на продажу, так как первый аукцион, назначенный на 30 декабря, не состоялся из-за отсутствия заявок от покупателей. Аукцион пройдет в электронной форме. Стартовая цена лота не изменилась и составила 1,92 млрд рублей. Осталась прежней и цена отсечения (нижняя граница продажи) — 1,44 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 февраля.

Выставленная на продажу территория КВЗ входит в городскую программу реновации в восточной части Казани и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы. Как писало «Реальное время», на отчуждаемой площадке девелоперы могут построить до 100 тысяч кв. м жилья.

Организатором торгов выступает «РТ-Капитал», дочерняя компания госкорпорации «Ростех» по работе с непрофильными и проблемными активами. В ее управлении находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения.