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КВЗ не смог продать бывшую производственную площадку за 1,9 млрд рублей

16:32, 30.12.2019
КВЗ не смог продать бывшую производственную площадку за 1,9 млрд рублей
Фото: скриншот

Конкурсная комиссия ООО «РТ-Капитал» признала несостоявшимся аукцион по продаже бывшей площадки Казанского вертолетного завода (КВЗ) под застройку.

На торги не поступило ни одной заявки, говорится в итоговом протоколе аукциона, пишет «Интерфакс».

Напомним, в декабре Казанский вертолетный завод выставил на торги земельный участок площадью 19,9 га. Территорию оценили в 1,92 млрд рублей — это начальная цена лота. Земли попадают в городскую программу реновации промышленной зоны в жилые кварталы. На месте промзоны появятся жилые кварталы.

Общество Татарстан
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