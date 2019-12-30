КВЗ не смог продать бывшую производственную площадку за 1,9 млрд рублей

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Конкурсная комиссия ООО «РТ-Капитал» признала несостоявшимся аукцион по продаже бывшей площадки Казанского вертолетного завода (КВЗ) под застройку.



На торги не поступило ни одной заявки, говорится в итоговом протоколе аукциона, пишет «Интерфакс».

Напомним, в декабре Казанский вертолетный завод выставил на торги земельный участок площадью 19,9 га. Территорию оценили в 1,92 млрд рублей — это начальная цена лота. Земли попадают в городскую программу реновации промышленной зоны в жилые кварталы. На месте промзоны появятся жилые кварталы.