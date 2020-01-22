Самолет Москва — Оренбург из-за непогоды отправили в Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аэропорт Оренбурга из-за непогоды временно перестал принимать и отправлять пассажиров. В связи с этим дневной рейс из Москвы был перенаправлен на запасной аэродром в Казань, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Также в связи с метелью была частично перекрыта автомобильная дорога федерального значения «Оренбург — Орск» на участке с 170 по 260 км.

Напомним, что вчера самолет, следовавший из Москвы в Сахалин, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира. Позже появилась информация, что пассажир скончался.