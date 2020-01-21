Скончался пассажир экстренно севшего в Казани рейса Москва — Южно-Сахалинск
Пассажир рейса Москва — Южно-Сахалинск, которому стало плохо во время полета, скончался. Информацию подтвердила «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.
Сейчас судмедэксперты устанавливают причины смерти пассажира.
По предварительным данным, пассажир скончался еще на борту самолета. Медики скорой помощи в аэропорту констатировали смерть.
Ранее «Реальное время» сообщало, что самолет, следовавший из Москвы в Сахалин, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира.
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