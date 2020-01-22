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В Казани рассматривают коллективный иск жителей Авиастроя против строительства мечети

12:05, 22.01.2020 2
В Казани рассматривают коллективный иск жителей Авиастроя против строительства мечети
Фото: Виталий Ахмеров

Авиастроительный суд Казани начал рассмотрение коллективного иска жителей Авиастроительного района к исполкому Казани и приходу мечети «Рахматулла» Духовного управления мусульман РТ.

Люди просят признать строительство мечети на пересечении улиц Симонова и Годовикова в Авиастроительном районе незаконным и остановить строительство. Данный иск опубликован в картотеке суда.

Как считает адвокат Руслан Нагиев, подобные иски больше похожи на провокацию для разжигания межконфессиональной вражды. Подобные действия могут привести к тому, что другая группа граждан обратится в суд с иском о запрете строительства православного храма или синагоги.

«Во-первых, подобный иск должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства, во-вторых, сроки обжалования истекли. В-третьих, строительство мечети согласовано с жильцами, исполкомом Казани и выдано соответствующее разрешение. И, наконец, непонятно, чем конкретно строительство мечети нарушает права истцов?» — написал на странице в соцсети Нагиев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Авиастроя протестуют против строительства мечети прямо под окнами

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:47
    "подобные иски больше похожи на провокацию для разжигания межконфессиональной вражды". "В-третьих, строительство мечети согласовано с жильцами". Не стыковка выходит.
    Думаю, никто не против строительства. Просто места надо подходящие подбирать, а не внутри дворов строить.
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  • Анонимно 12:55
    Тот кто даёт такие разрешения и провоцирует людей.
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