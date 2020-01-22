В Казани рассматривают коллективный иск жителей Авиастроя против строительства мечети

Фото: Виталий Ахмеров

Авиастроительный суд Казани начал рассмотрение коллективного иска жителей Авиастроительного района к исполкому Казани и приходу мечети «Рахматулла» Духовного управления мусульман РТ.

Люди просят признать строительство мечети на пересечении улиц Симонова и Годовикова в Авиастроительном районе незаконным и остановить строительство. Данный иск опубликован в картотеке суда.

Как считает адвокат Руслан Нагиев, подобные иски больше похожи на провокацию для разжигания межконфессиональной вражды. Подобные действия могут привести к тому, что другая группа граждан обратится в суд с иском о запрете строительства православного храма или синагоги.

«Во-первых, подобный иск должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства, во-вторых, сроки обжалования истекли. В-третьих, строительство мечети согласовано с жильцами, исполкомом Казани и выдано соответствующее разрешение. И, наконец, непонятно, чем конкретно строительство мечети нарушает права истцов?» — написал на странице в соцсети Нагиев.



Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Авиастроя протестуют против строительства мечети прямо под окнами

