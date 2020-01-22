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Профессор КФУ рассказала, к чему может привести вскрытие льда на Казанке

11:25, 22.01.2020
Профессор КФУ рассказала, к чему может привести вскрытие льда на Казанке

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова объяснила, чем грозит раннее вскрытие льда на Казанке.

«Если такая погода будет стоять и дальше, то гидробионты (водные организмы) начнут развиваться более активно. Они примут зиму за биологическую весну», — сообщила Нафиса Мингазова.

Кроме этого важно, чтобы за февраль выпало достаточное количество снега. В прошлом году снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище привело к гибели рыб, а также кормовой базы — ракообразных, моллюсков и червей.

«Если из-за малоснежной зимы половодье будет неактивным, произойдет дальнейшее снижение кормовой базы и гидробионтов в реках, снизятся процессы их самоочищения, ухудшится качество воды», — пояснила эколог.

Ранее орнитолог рассказал, что из-за теплой зимы из Казани не улетели грачи.

    Общество Татарстан
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