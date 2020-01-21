Из-за теплой зимы из Казани не улетели грачи

Орнитологи Казанского федерального университета заметили, что птицы начали вести себя по-весеннему: многие пернатые начали готовиться к гнездованию, а грачи и вовсе не улетали на юг.

«Позавчера я слышал пение большой синицы, в то время как это явление наблюдается лишь в конце февраля. Также погодные условия сказались на том, что в этом году мы не наблюдаем у нас снегирей и свиристелей. Фенологические процессы таковы, что пение в этом году раннее. Так, уже вовсю воркуют голуби, что свидетельствует о начале брачных игр», — приводит пресс-служба слова профессора КФУ Ильгизара Рахимова.

По словам ученого, он видел в Казани грачей — предвестников весны. Обычно грачи появляются в Казани лишь в марте.

«В районе улицы Татарстан я наблюдал колонию грачей, которые осуществляли разведку, осматривались. Скорее всего, птица не улетела в теплые края. Впервые же новая колония появилась здесь в позапрошлом году. Выигрывают те, кто не улетел!» — отметил Рахимов.

Ранее в Казани прошла утиная перепись «Серая шейка — 2020». Профессиональные орнитологи и обычные горожане посчитали уток на 10 незамерзающих водоемах Казани.

