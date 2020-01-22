Под Казанью два человека погибли в лобовом столкновении легковушек — видео
В соцсетях появилось видео с места смертельной аварии у поселка Высокая гора в Высокогорском районе Татарстана.
ДТП случилось около восьми часов утра на трассе Казань — Малмыж. По предварительным данным, произошло лобовое столконовение LADA Kalina и иномарки. Судя по кадрам с места аварии, от удара LADA вылетела с дороги.
В аварии погибли два человека. Они скончались от травм до приезда скорой помощи. Еще один человек госпитализирован в больницу.Общество Татарстан
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