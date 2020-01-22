Тренер ЦСКА похвалил нападающего «КАМАЗа» Караева

Тренер ЦСКА Александр Ермакович сообщил, что тренерский штаб московского клуба доволен работой нападающего «КАМАЗа» Давида Караева на зимнем сборе команды в Испании.

24-летний форвард находится в стане армейцев на просмотре. По первым впечатлениям в клубе дают осторожные, но положительные отзывы о Караеве.

«И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше», — заявил Ермакович.

Чуть ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскрыл детали приглашения Караева на сборы в Испанию. По словам наставника армейцев, форвард хорошо проявил себя в матчах за «КАМАЗ» в нынешнем сезоне, и тренерский штаб москвичей захотел посмотреть на действия игрока в тренировочном процессе.

«Он приятное впечатление произвел по тем видео, которые мы смотрели. Решили посмотреть его вживую, чтобы оценить. Но у него несколько другие качества. Если мы говорим про Шкурина, который вперед открывается, то Караев больше спиной работает, разворачивается с мячом, отыгрывается.

Посмотрим еще, ведь это пока только первые впечатления, а они могут быть обманчивыми. После тех игр, которые у нас будут в конце сбора, у нас появится лучшая оценка», — рассказал Гончаренко.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Напомним, нападающий стал первым с 1997 года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча за Кубок России нынешней осенью.