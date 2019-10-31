В Казани загорелся трамвай
В Казани возле стадиона «Казань Арена» загорелся трамвай маршрута №5. Пожарные потушили огонь за 12 минут.
Как сообщила пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.27. Открытое горение было ликвидировано уже в 11.39. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС отметили, что обшивка трамвая загорелась в результате обрыва провода. Площадь пожара составила 2 кв. м.
Пользователи соцсетей стали выкладывать видео и фото горящего трамвая в соцсети.Происшествия Татарстан
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