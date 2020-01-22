ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у альметьевского «Чулпан-Мед»

Банк России приказом от 21 января отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО СМК «Чулпан-Мед» (Альметьевск).

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится на сайте регулятора.

Также ряд лицензий были отозваны у компаний «Спасские ворота-М» (Москва) и «Коместра-Томь» (Томск).

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «ПФС-Банка» за нарушение закона об отмывании денег.