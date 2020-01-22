Новости экономики

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у альметьевского «Чулпан-Мед»

10:36, 22.01.2020
ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у альметьевского «Чулпан-Мед»
Фото: cbr.ru

Банк России приказом от 21 января отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО СМК «Чулпан-Мед» (Альметьевск).

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится на сайте регулятора.

Также ряд лицензий были отозваны у компаний «Спасские ворота-М» (Москва) и «Коместра-Томь» (Томск).

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «ПФС-Банка» за нарушение закона об отмывании денег.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров