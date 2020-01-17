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Центробанк отозвал лицензию у «ПФС-Банк» за нарушение закона об отмывании денег

09:04, 17.01.2020
Центробанк отозвал лицензию у «ПФС-Банк» за нарушение закона об отмывании денег
Фото: wikipedia.org / NVO

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-Банк»). Информация опубликована на сайте ЦБ РФ.

По данным Центробанка, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не исполняла обязанности по документальному фиксированию операций и не отправляла документы в установленный законом срок. В значительной степени банк ориентировался на проведение сомнительных операций.

Ранее Центробанк отозвал лицензию московского «Нэклис-Банка», основанного в 1991 году.

Общество Татарстан
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