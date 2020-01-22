Эксперт: сборка самолета ПАО «Туполев» начнется не раньше 2025 года

Фото: Максим Платонов

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что Казанский авиационный завод сможет приступить к сборке противолодочного авиационного комплекса на базе Ту-204 или его варианта Ту-214 не раньше середины десятилетия. Это связано с высокой загруженностью и дефицитом производственных рабочих.

«Мы знаем, что завод в Казани сейчас серьезно загружен работами по восстановлению производства Ту-150. Предприятие испытывает серьезный дефицит производственных рабочих. В нынешней ситуации сложно предположить, что оно могло бы оперативно выполнить работы, связанные с освоением производства нового типа самолета. <...> Ожидать серьезных изменений в жизни предприятия в ближайшее время не приходится», — передает РБК Татарстан слова Пантелеева.

При этом контракты на опытно-конструкторские работы по разработке нового самолета могут быть заключены в текущем году.



Ранее появилась информация, что новый самолет на базе пассажирского Ту-214 могут собрать на Казанском авиационном заводе.

