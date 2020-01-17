Самолет ПАО «Туполев» могут собрать на Казанском авиационном заводе

Фото: Максим Платонов

Новый самолет на базе пассажирского Ту-214 могут собрать на Казанском авиационном заводе. Это возможно в случае подписания госконтракта.

«В ПАО «Туполев» ведутся по данному направлению предварительные проработки с Минобороны РФ по использованию в качестве базового — самолета Ту-214 с усиленным крылом. В случае подписания госконтракта работы будут выполняться на Казанском авиационном заводе (филиале ПАО «Туполев»)», — передает пресс-служба «Татар-информ».

Ранее в Казани стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.

