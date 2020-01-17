Новости общества

07:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Самолет ПАО «Туполев» могут собрать на Казанском авиационном заводе

07:37, 17.01.2020
Самолет ПАО «Туполев» могут собрать на Казанском авиационном заводе
Фото: Максим Платонов

Новый самолет на базе пассажирского Ту-214 могут собрать на Казанском авиационном заводе. Это возможно в случае подписания госконтракта.

«В ПАО «Туполев» ведутся по данному направлению предварительные проработки с Минобороны РФ по использованию в качестве базового — самолета Ту-214 с усиленным крылом. В случае подписания госконтракта работы будут выполняться на Казанском авиационном заводе (филиале ПАО «Туполев»)», — передает пресс-служба «Татар-информ».

Ранее в Казани стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров