СМИ сообщили о планах Мутко возглавить госкорпорацию «ДОМ.РФ»
Виталий Мутко, ранее занимавший пост вице-премьера и курировавший сферу строительства, может возглавить государственную корпорацию «ДОМ.РФ».
На этом посту он сменит Александра Плутника, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает РБК, Плутник может перейти в ВЭБ.
В пресс-службах «ДОМ.РФ» и «ВЭБ.РФ» не прокомментировали информацию о назначении Мутко.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Мутко не войдет в состав нового правительства. Сегодня эта информация подтвердилась.
Справка
Госкорпорация ДОМ.РФ реализует государственную жилищную политику, 100% ее акций принадлежит государству в лице Росимущества. Координацию деятельности ДОМ.РФ осуществляет госкорпорация ВЭБ.РФ.
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