СМИ сообщили о планах Мутко возглавить госкорпорацию «ДОМ.РФ»

Виталий Мутко, ранее занимавший пост вице-премьера и курировавший сферу строительства, может возглавить государственную корпорацию «ДОМ.РФ».

На этом посту он сменит Александра Плутника, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.



Как отмечает РБК, Плутник может перейти в ВЭБ.

В пресс-службах «ДОМ.РФ» и «ВЭБ.РФ» не прокомментировали информацию о назначении Мутко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Мутко не войдет в состав нового правительства. Сегодня эта информация подтвердилась.