Стало известно, кто из министров не вошел в обновленный кабмин
В новом составе правительства должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.
Отметим, что Чуйченко и Силуанов остались работать министрами.
Также в состав нового кабинета министров не вошли Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.
Ранее стал известен состав нового правительства.ОбществоВласть
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