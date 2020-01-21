СМИ: Виталий Мутко и Ольга Васильева не войдут в состав нового правительства

Исполняющие обязанности министра просвещения Ольга Васильева и вице-премьера Виталий Мутко не войдут в состав нового правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.



Место Васильевой может занять глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кроме того, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин рассматривается как кандидат на должность вице-премьера на смену Максиму Акимову с перераспределением сферы ответственности.



Также РБК передает, что и.о. вице-премьера Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты.



Ранее СМИ сообщили, что и.о. первого вице-премьера и министра финансов России Антон Силуанов в новом правительстве останется только главой Минфина, а и.о. вице-премьера Максим Акимов вовсе не войдет в состав нового кабмина.