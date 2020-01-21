РФПИ и Alibaba планируют объявить о создании новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Alibaba планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявить о создании новой платежной системы в России.

«Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, фонд объявит о ряде сделок в интернет-торговле. По словам Дмитриева, организация проинвестирует «ведущего игрока на рынке продаж автомобилей в интернете, на рынке онлайн-путешествий».

Ранее сообщалось, что российский технологический гигант Mail.ru Group и китайский e-commerce, игрок AliExpress, создали совместное предприятие AliExpress Russia.

