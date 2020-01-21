В России предложили запретить коллекторов

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Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона «о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который запрещает деятельность в РФ коллекторских агентств.



Согласно документу, «в целях защиты прав и законных интересов физических лиц в части совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, запрещается деятельность на территории РФ юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». Также предлагается запретить «привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.