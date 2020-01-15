Жириновский предложил списать россиянам 40 млрд рублей долгов по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

«Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними», — написал он в Twitter.

Напомним, что с 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки в законодательство, которые ограничат предельную сумму долга по займам и потребительским кредитам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более, чем в 1,5 раза.