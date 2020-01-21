СМИ: Орешкин, Колобков и Мединский покинут правительство России

РБК со ссылкой на источники сообщил о новых кадровых перестановках в правительстве России.

Так, в новое предательство не войдут исполняющие обязанности министра экономического развития Максим Орешкин, министра спорта Павел Колобков, министра культуры Владимир Мединский, министра здравоохранения Вероника Скворцова.

Новым руководителем Минэкономразвития может стать глава Пермского края Максим Решетников, Минспорта — экс-ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Олег Матыцын, Минкультуры — руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова, Минздрава — руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Также посты покинут и.о. вице-премьера Дмитрий Козак (курирует в правительстве вопросы ТЭК и промышленности) и вице-премьер Алексей Гордеев (курирует АПК и экологию).



По данным все того же РБК, правительство покинут исполняющие обязанности вице-премьера Максим Акимов, министра просвещения Ольга Васильева, вице-премьера Виталий Мутко. При этом и.о. вице-премьера Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты.