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Имущество молодежного центра «Ак Барс» оценили в 0 рублей

15:25, 21.01.2020
Имущество молодежного центра «Ак Барс» оценили в 0 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» сообщил на сайте Единого федерального реестра о банкротстве об окончании инвентаризации имущества должника.

Согласно инвентаризационным описям и актам инвентаризации от 20 января, у МКЦ нет имущества.

Напомним, 28 октября 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» банкротом.

Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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