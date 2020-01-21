Имущество молодежного центра «Ак Барс» оценили в 0 рублей
Конкурсный управляющий АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» сообщил на сайте Единого федерального реестра о банкротстве об окончании инвентаризации имущества должника.
Согласно инвентаризационным описям и актам инвентаризации от 20 января, у МКЦ нет имущества.
Напомним, 28 октября 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» банкротом.
Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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