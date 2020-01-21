Фонд развития моногородов вложит в строительство распределительного центра «Елабуга» 150 млн рублей

Фонд развития моногородов и Татарстан подписали соглашение о софинансировании строительства инфраструктуры для распределительного центра «Елабуга» компании Х5 Retail Group. Сумма выделенных средств составит почти 150 млн рублей.



Планируется, что оптово-распределительный центр площадью 17,1 тыс. кв. м будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Строительство ведет ООО «Ромекс-Кубань». Общий объем инвестиций в проект составит 976,7 млн рублей. При реализации проекта будет создано 269 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



При поддержке Фонда развития моногородов для реализации данного инвестпроекта будут построены подъездная автомобильная дорога и внеплощадочные сети: объекты водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Стоимость их строительства составляет 192,4 млн рублей, из которых почти 150 млн рублей — за счет фонда и 42,4 млн рублей — за счет бюджета Республики Татарстан.

Напомним, 14 мая 2019 года в Елабужском районе стартовало строительство оптово-распределительного центра «Елабуга», в церемонии закладки «первого камня» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В целом в строительство оптово-распределительных центров в Елабужском и Зеленодольском районах уже инвестировали более 3 млрд рублей.