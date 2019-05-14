В Rоmex Group рассказали об инвестициях в строительство распределительных центров в двух районах Татарстана

Гендиректор российского девелопера Rоmex Group Алексей Прокопенко рассказал, что за последние полтора года компания инвестировала в строительство оптово-распределительных центров в Елабужском и Зеленодольском районах более 3 млрд рублей.

Вложения происходили в том числе за счет кредитов Сбербанка и ВТБ, передает корреспондент «Реального времени» с церемонии закладки «первого камня» оптово-распределительного центра «Елабуга». Представитель исполкома Елабуги отметил, что ни один из местных производителей не заключил договоры дистрибуции. Он добавил, что этот вопрос планируется лоббировать ближе к середине строительства.

Напомним, 14 мая в Елабужском районе стартовало строительство оптово-распределительного центра «Елабуга», в церемонии закладки «первого камня» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.