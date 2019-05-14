Минниханов на открытии оптово-распределительного центра X5 Retail: «Я поддерживаю такие проекты»

14 мая в Елабужском районе стартовало строительство оптово-распределительного центра «Елабуга», в церемонии закладки «первого камня» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Это инвестиционный проект X5 Retail, его реализацией займется российский девелопер Romex Group. Стоимость проекта превышает 964 млн рублей. Рустам Минниханов отметил, что подобный комплекс, который строится в Зеленодольском районе, уже находится в завершающей стадии. Оптово-распределительный центр «Елабуга» — это возможность попадания наших производителей в торговые сети, которые работают с компанией Romex, считает президент республики.

— Я поддерживаю такие проекты, потому что для наших производителей новые рынки — это новые возможности, — заметил Минниханов.

Напомним, ранее сообщалось, что для эксплуатации комплекс будет готов в мае 2020 года. Предполагается создание 150 новых рабочих мест.

