Пасеки Татарстана получат паспорта после массовой гибели пчел прошлым летом

В феврале все татарстанские пасеки получат пчеловодческие паспорта и на их основании будет присвоен индивидуальный номер.



«Пока нет ни одного региона в России, который бы получилось полностью охватить этой процедурой. В Татарстане мы эту работу начали в январе этого года», — рассказал генеральный директор Управления аквакультуры и пчеловодства РТ Фаиз Динмухаметов (цитата по «Татар-информу»).

Напомним, что в Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле 2019 года зафиксировали массовую гибель пчел. Динмухаметов тогда заявил, что причиной этого являются сельскохозяйственные инсектициды, которыми агропроизводители обрабатывали посевы.