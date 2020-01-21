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СМИ: Силуанова понизят в должности, вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство

13:14, 21.01.2020
СМИ: Силуанова понизят в должности, вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство
Фото: government.ru

И.о. первого вице-премьера и министра финансов России Антон Силуанов в новом правительстве останется только главой Минфина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным РБК, и.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового кабмина. Он курировал транспорт, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее интернет-издание «Проект» назвало несколько имен, которые могут войти в состав нового кабмина, который огласят в ближайшее время. Так, Андрей Белоусов станет первым вице-премьером вместо Силуанова.

Издание отмечает, что министерских кресел лишатся Ольга Васильева (Минпросвещения), Константин Носков (министерство цифрового развития), Вероника Скворцова (Минздрав) и Владимир Мединский (Минкультуры).

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