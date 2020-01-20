«Проект» назвал несколько чиновников, которые могут войти в новый состав правительства

Интернет-издание «Проект» назвало несколько имен, которые могут войти в состав нового кабмина, который огласят в ближайшее время. Из них один — Константин Чуйченко — уже занимает пост вице-премьера и главы аппарата правительства.

Теперь же он претендует на пост министра юстиции, сообщает издание ссылаясь на несколько источников.

Зампредом правительства по спорту, туризму и молодежи может стать глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. На сегодня он также руководит КХЛ, а ранее возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. При этом Минспорта вообще может быть переформировано в Федеральное агентство.

Председателя думского комитета по информационной политике Леонида Левина ожидает пост замглавы аппарата правительства.

Андрей Белоусов станет первым вице-премьером вместо Антона Силуанова.

Издание отмечает, что министерских кресел лишатся Ольга Васильева (Минпросвещения), Константин Носков (министерство цифрового развития), Вероника Скворцова (Минздрав) и Владимир Мединский (Минкультуры).

Последний претендует на должность помощника президента. Еще одним помощником может стать глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Чуйченко и Голодец не попадут в новое правительство.