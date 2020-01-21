Кабмин Татарстана образовал оргкомитет по проведению в Казани ЧМ по волейболу в 2022 году

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани в 2022 году матчей чемпионата мира по волейболу.

Согласно документу, оргкомитет возглавила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместителями стали министр спорта Татарстана Владимир Леонов, глава исполкома Казани Денис Калинкин и гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров (последние двое — по согласованию).

Также Министерству здравоохранения РТ поручено обеспечить медицинское обслуживание участников ЧМ, агентству «Татмедиа» — организовать освещение в СМИ хода подготовки и проведения соревнований.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список городов РФ, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд. Так, игры пройдут в Казани, Уфе, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Красноярске. Города утвердила Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов. Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года.