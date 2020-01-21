Для проведения Urban Games в Казани построят экстрим-парк под мостом «Миллениум»

В Казани 26 — 28 июня состоятся I Всероссийские городские игры (Urban games). Мероприятие приурочено ко Дню молодежи. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ.

Соревнования пройдут по 10 основным и 3 показательным видам спорта, наиболее популярным среди юного поколения: паркур, роллер-спорт, флайборд, тенбол и другие.

Одной из главных площадок проведения игр станет экстрим-парк под мостом «Миллениум».

Напомним, что в сентябре 2019 года в Казани начались работы по благоустройству территории под мостом «Миллениум». Первым шагом на пути реализации проекта, о котором уже писало «Реальное время», станет строительство современного скейт-парка.