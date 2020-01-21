В России могут обязать клубы РПЛ и ФНЛ платить взносы за регистрацию игроков

На очередном заседании под эгидой Российского футбольного союза (РФС) было предложено ввести взносы за регистрацию игроков в РПЛ и ФНЛ, информирует «Матч ТВ».

По сообщению источника, планируется, что клубы будут платить фиксированную сумму за заявку каждого футболиста, кроме собственных воспитанников. При этом для представителей РПЛ стоимость регистрации игрока может составить 1 млн рублей, для ФНЛ — 500 тысяч рублей. Хотя чуть позже

По замыслу, такой шаг должен подтолкнуть клубы на более активную работу со своими воспитанниками.

Источник отмечает, что клубы по-прежнему будут платить обязательный заявочный взнос для участия в чемпионатах России. В РПЛ он составляет 12,5 миллионов рублей, в ФНЛ — около 10 миллионов.

Вопрос по принятию данного нововведения обсудят на ближайшем Исполкоме РФС.