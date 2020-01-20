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В Казани прошла утиная перепись — видео

22:59, 20.01.2020
В Казани прошла утиная перепись — видео
Фото: скриншот

В Казани прошла утиная перепись «Серая шейка — 2020», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В акции приняли участие и профессиональные орнитологи, и обычные горожане. Им предстояло посчитать уток на 10 незамерзающих водоемах Казани.

Например, на Булаке насчитали около 300 пернатых. Всего в столице Татарстана число уток за последние пять лет увеличилось вдвое.

Аномально теплая погода привела к тому, что птицы начали вести себя «по-весеннему». В городе даже можно встретить экзотические виды птиц: черный дятел и сова неясыть.

Общество Татарстан
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