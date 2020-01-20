В Перми устранили аварию из-за которой хостел залило кипятком

В Индустриальном районе Перми аварийные службы устранили аварию, в результате которой хостел оказался залит кипятком.

«Все необходимые работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО «Пермская сетевая компания» завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии», — говорится в сообщении администрации города.

Без тепла оставалось 14 жилых домов.

Напомним, в ночь на понедельник в Перми на цокольном этаже жилого здания, где располагался хостел, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», его передали в центральный аппарат СКР.



Кроме того, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

