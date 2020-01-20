Суд назначил штраф актрисе Наталье Бочкаревой за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил штраф в размере 30 тыс. рублей и освободил от уголовной ответственности актрису Наталью Бочкареву.

«Ходатайство следствия удовлетворить. Уголовное преследование прекратить, освободить от уголовной ответственности, назначить [Бочкаревой] штраф в размере 30 тыс. рублей в доход государства», — передает ТАСС решение судьи.

Кроме того, кокаин, найденный у артистки при задержании, подлежит уничтожению.

Так суд удовлетворил просьбу следствия, которое просило прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису.

Напомним, Бочкареву задержали в конце сентября в Москве после обнаружения у нее пакетика с кокаином. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сама актриса категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой, и обещала узнать, «откуда растут ноги».

В конце декабря дело передали в суд.

