Актриса из сериала «Счастливы вместе» предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд Москвы передал в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). В настоящее время дело передано по подсудности», — сообщили ТАСС в суде.

Напомним, в конце сентября в Москве задержали актрису Наталью Бочкареву после обнаружения у нее пакетика с кокаином.

Как уточняет информагентство, Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой и обещала узнать «откуда растут ноги».

