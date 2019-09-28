СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Счастливы вместе» с наркотиками, она опровергла это

В Москве задержали актрису Наталью Бочкареву после обнаружения у нее пакетика с кокаином. Сама она опровергла это.

Наркотики сотрудники ДПС нашли в ходе досмотра после того, как остановили машину Cadillac под управлением актрисы. В общении с инспекторами водитель заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник, в отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Она находится под подпиской о невыезде.

Сама Бочкарева опровергла эту информацию в Instagram. Она отметила, что намерена выяснить, откуда «растут ноги», а людей, которые опубликовали данную информацию, — привлечь к ответственности.

Бочкарева известна ролью Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе»,