Аналитики рассчитали, как быстро семья из Татарстана закроет ипотеку после получения увеличенного маткапитала

В Татарстане семья из двух работающих человек при среднем доходе в 75,4 тыс. рублей и цене двухкомнатной квартиры в 3,9 млн рублей при получении увеличенного материнского капитала в 616,6 тыс. рублей закроет ипотеку за 9 лет и 1 месяц. К такому выводу пришли аналитики из Domofond.

В исследовании учитывалась ситуация, когда в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе и на оплату ипотеки они готовы выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц). Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, процентная ставка — 6%.

Больше всего ипотеку будут выплачивать москвичи — 14 лет 3 месяца при среднем доходе семьи в 178,2 тыс. рублей и цене двушки в 11,2 млн рублей. Выгоднее всего за маткапитал покупать двушку в Мурманской области, семьи из этого региона смогут «раскидать» ипотеку за девять месяцев. Там доход у семьи составляет 123,6 тыс. рублей, а цена квартиры — 1,15 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал будут выдавать уже с рождением первого ребенка. Его увеличат на 150 тыс. рублей с рождением второго ребенка. Общий размер маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 тыс. рублей. Уже известно, что оформить материнский капитал за первого ребенка можно будет в марте — апреле этого года.