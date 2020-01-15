Путин заявил, что материнский капитал будут выдавать уже с рождением первого ребенка

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Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что программу материнского капитала продлят до 31 декабря 2026 года.

Также материнский капитал будут выдавать уже с рождением первого ребенка. Его увеличат на 150 тыс. рублей с рождением второго ребенка. Общий размер маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 тыс. рублей.

Ежегодно материнский капитал будет индексироваться.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания президента.