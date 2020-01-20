СМИ: введение маткапитала за первенца планируется весной

Оформить материнский капитал за первого ребенка можно будет в марте — апреле этого года. Об этом заявили в комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Пока необходимо внести изменения в действующие законы.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте — апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — приводит газета «Известия» слова представителя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

Ранее Путина заявил, что материнский капитал будут выдавать уже с рождением первого ребенка. Его увеличат на 150 тыс. рублей с рождением второго ребенка. Общий размер маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 тыс. рублей.

