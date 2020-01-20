В Госдуме предложили штрафовать водителей за эфиры в Instagram за рулем

В Госдуме предложили штрафовать водителей за проведение прямых эфиров в Instagram при управлении автомобилем. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он движется на скорости и что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев — именно с такой фабулой, я считаю, — то за это наказывать можно было бы по прошествии, если мы можем идентифицировать этого блогера, который впоследствии этот прямой эфир выложил, закрепил в stories», — передает слова парламентария агентство городских новостей «Москва».

Ранее сотрудники ГИБДД проводили работу с водителями, использующими телефон за рулем.

